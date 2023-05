Irmã mais nova de Maddie fotografada pela primeira vez em público

Amelie falou publicamente na cerimónia de homenagem que assinalou o 16.º ‘aniversário do desaparecimento da irmã.

A irmã mais nova de Madeleine McCann foi fotografada e falou publicamente pela primeira vez na cerimónia de homenagem que assinalou o 16.º ‘aniversário’ sobre o desaparecimento. Amelie, agora com 18 anos, marcou presença, juntamente com os pais, num evento em Rothley, Leicestershire, no Reino Unido."É agradável estar aqui tanta gente reunida, mas é uma ocasião triste", disse a jovem que na altura do desaparecimento, a 3 de maio de 2007, tinha pouco mais de dois anos.O irmão Sean, não esteve presente.Cerca de 70 pessoas estiveram presentes na cerimónia, liderada pelo padre da paróquia local, que ficou marcada pelas orações e as velas acesas no memorial em honra de Maddie. Kate e Gerry foram apoiados pelos amigos e afirmam manter a esperança em novos desenvolvimentos no caso.