Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Fafe

Vítima estava a efetuar trabalhos de limpeza num terreno.

Um homem, de 42 anos, ficou ferido com gravidade, esta quinta-feira de manhã, na sequência de um acidente de trabalho na rua do Sanguinhal, em Pardelhas, Fafe. Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem estava a efetuar trabalhos de abate de árvores quando foi atingido por um ramo de uma árvore.



Depois de assistido no local, o trabalhador foi transportado para o Hospital de Braga pelos Bombeiros de Fafe, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, com ferimentos graves na cervical e da cabeça.





No local esteve ainda a tripulação da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe assim como a GNR que tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado às 08h15.