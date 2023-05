Lancha encalhada no rio Guadiana tinha cinco toneladas de haxixe a bordo

Embarcação foi avistada por elementos da capitania de Vila Real de Santo António.

Uma lancha rápida encalhou no Rio Guadiana e, segundo as autoridades, estava carregada com cinco toneladas de haxixe. Foi avistada por elementos da capitania de Vila Real de Santo António, ao início da manhã desta quinta-feira, numa ronda habitual pelo cais. Encontra-se num baixio (numa zona em que o mar é pouco fundo), junto à foz do Rio Guadiana.

Em comunicado, a GNR dá conta que no decorrer das diligências policiais, foi possível detetar a embarcação de alta velocidade já imobilizada, tendo os suspeitos encetado fuga do local, não sendo possível localizá-los até ao momento.





A embarcação e os 136 fardos de droga foram apreendidos.