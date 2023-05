PJ descarta ligação de cabeça encontrada na Azambuja com cadáver do Cadaval

Corpo a que corresponde a cabeça também já foi encontrado.

A Polícia Judiciária (PJ) já descartou a ligação da cabeça encontrada ao início da tarde na zona da Texuga, na Azambuja , com os restos mortais de um homem encontrados , entre terça e quarta-feira, em Pêro Moniz, Cadaval.sabe que se trata de uma conclusão preliminar das primeiras investigações feitas pela Polícia Judiciária no local.Fontes policiais acrescentaram ao nosso jornal que o corpo a que corresponde a cabeça já foi encontrado, ainda na rua da Texuga.Trata-se de um homem, em avançado estado de decomposição, e a, segundo informa a PJ em nota oficial, "a morte não terá subjacente qualquer intervenção de terceiros, indiciando-se compatibilidade com um quadro de suicídio".