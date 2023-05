SEF prende burlão estrangeiro que vivia em Lisboa como empreiteiro

João Paulo Machado praticou crimes em conluio com o irmão, que ainda está a monte.

Um brasileiro de 31 anos, procurado por ter burlado 19 pessoas no país de origem em menos de um ano (entre Março de 2019 e Fevereiro de 2020), foi preso nesta quarta-feira por uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) especializada no cumprimento de mandados internacionais de detenção.

João Paulo Machado estava refugiado na zona de Lisboa há cerca de três anos. Trabalhava como empreiteiro, e vivia com a mulher e dois filhos.

Segundo o mandado internacional de captura da Interpol que o SEF deu cumprimento, e a que o CM teve acesso, o suspeito agiu em conluio com o irmão, Raphael Machado, que ainda está a monte.

Ambos assinaram inúmeros contratos para o fornecimento de materiais de construção a clientes. Receberam o dinheiro, também pela realização de diversas pequenas obras, e nunca cumpriram o acordado. Chegaram a receber o valor total acordado com algumas vítimas, e o sinal de outras.

Terá embolsado cerca de 600 mil euros.

João Paulo Machado é procurado pela justiça do estado brasileiro de Minas Gerais, e por isso está esta quinta-feira a ser presente ao tribunal da Relação de Lisboa. A ideia é a aplicação de medidas de coação, para posterior extradição do suspeito para o Brasil.