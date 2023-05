António Costa agenda presença em inauguração da residência estudantil do IPCA para dezembro de 2024

"É para cumprir", afirmou na última iniciativa do programa Governo + Próximo, em Braga, após apertar a mão ao responsável pela obra.

O primeiro-ministro marcou na sua agenda pessoal a data prevista para a inauguração da residência estudantil do IPCA, em Barcelos, a 19 de dezembro de 2024. Está a visitar a empreitada."É para cumprir", afirmou na última iniciativa do programa Governo + Próximo, em Braga, após apertar a mão ao responsável pela obra. Referiu apenas que, sendo uma quinta-feira, dia de Conselho de Ministros, "terá de ser da parte da tarde"."Temos de estar todos concentrados a trabalhar para que possamos cortar a meta", concluiu, no discurso, após a visita.