Youtuber que insultou António Costa no Parlamento pede desculpa e vende t-shirt com a frase polémica

"Ó Costa, vai para o c******", pode ler-se na t-shirt.

O youtuber Tiago Paiva, que insultou o primeiro-ministro no púlpito do Parlamento, publicou esta quarta-feira um vídeo na rede social Youtube a esclarecer a polémica e justificou a ação com base num dos significados da palavra com que ofendeu António Costa."Um C****** era uma cesta que estava nos mastros das caravelas, ou seja, era a pior posição possível dos marinheiros na altura. Sempre que alguém fazia asneiras, o capitão mandava-o para o c******. Porquê? Porque era o sítio mais alto, o sítio mais desconfortável de estar, o sítio mais perigoso", começa por explicar, referindo que deputados, o Governo e os media precisam de ter uma aula de português."Quando eu disse ao Costa para ir para o c******, logicamente que era uma metáfora. Metaforicamente se houvesse um c****** em que ele pudesse visualizar o horizonte e ver tudo aquilo que tem acontecido em Portugal nos últimos 30 anos, com este lóbi do PS, ia conseguir perceber que a melhor coisa a fazer era demitir-se. Ele e todo o Governo que nos anda a enterrar e a injetar dinheiro na TAP", rematou.No vídeo intitulado "Peço desculpa aos portugueses", o youtuber conta que já recebeu várias ameaças para eliminar o vídeo onde surge a insultar o primeiro-ministro. Apesar de garantir que não o fará, Tiago Paiva abria apenas uma exceção para tal acontecer. "Se desse para eu ir preso seis meses e o Governo saltar fora, eu ia pelo bem de todos", sublinha.O youtuber anunciou também na rede social Instagram que a partir das 18h desta quinta-feira estará disponível uma t-shirt para venda, na qual estão presentes o próprio Tiago Paiva e António Costa numa caravela e ainda a frase dita na Assembleia da República que foi motivo de discussão.Recorde-se que o youtuber foi convidado pela Inciativa Liberal a visitar o parlamento no dia 26 de abril. O partido já veio pedir desculpas pelo sucedido.