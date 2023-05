Homem armado assalta ourivesaria e agride proprietário no Porto

Suspeito conseguiu fugir com várias peças em ouro, avaliadas em milhares de euros.

Um homem armado assaltou esta quinta-feira uma ourivesaria na rua Antero de Quental, no Porto.O suspeito entrou no estabelecimento por volta das 15h30 e exigiu que lhe entregassem vários artigos.Segundo fonte policial, o proprietário resistiu e foi agredido pelo ladrão. O suspeito conseguiu fugir com várias peças em ouro, avaliadas em milhares de euros.A PSP foi acionada para o local, bem como a PJ. A vítima teve de receber assistência médica.