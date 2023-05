Drone abatido em Kiev provoca incêndio em edifício

Capital da Ucânia é atacada quase todas as semanas pela Rússia com 'drones' suicidas de fabrico iraniano.

Um drone foi abatido, esta quinta-feira, em Kiev e provocou um incêndio num edifício. De acordo com o The Kyiv Independent, os restos do drone caíram no distrito de Solomianskyi, na margem direita de Kiev, provocando um incêndio num edifício não residencial.

"Em 04 de maio, por volta das 20h00 (18h00 em Lisboa) na região de Kiev, durante um voo programado, o UAV Bayraktar TB2 perdeu o controlo", referiu o Comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia através da rede social Telegram.

Na operação de abate do 'drone', e na sua queda, não houve vítimas nem feridos, segundo as mesmas fontes citadas pela agência Efe.

"O alvo foi destruído. É uma pena, mas isto é tecnologia e estes casos acontecem. Provavelmente foi devido a um mau funcionamento técnico, as razões estão a ser esclarecidas", detalhou a Força Aérea Ucraniana em comunicado.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), o abete do 'drone' provocou uma explosão, seguida de um incêndio.

A capital ucraniana foi esta quinta-feira alvo de uma dezena de fortes explosões pouco depois das 19h00 locais (15h00 em Lisboa). As defesas antiaéreas da cidade estão a ser utilizadas."A defesa aérea está a funcionar em Kiev no final do dia 4 de Maio, de acordo com a Administração Militar da cidade de Kiev", referiu o jornal."Foram registados sons de explosões na capital ucraniana. A Administração Militar pediu aos residentes que permanecessem em abrigos até que o alerta de ataque aéreo fosse desativado devido à ameaça de ataques. Os alertas de ataques aéreos foram ativados nas regiões de Kiev, em Luhansk e na Crimeia", acrescenta.

"O inimigo está a atacar a capital, as defesas antiaéreas estão a funcionar", escreveu o Centro de Comunicação Estratégica do Governo ucraniano numa nota publicada no Telegram, citando a Administração Militar da região.

A cidade de Kiev é atacada quase todas as semanas pela Rússia com 'drones' suicidas de fabrico iraniano, mas as investidas costumam acontecer de madrugada e não à tarde, como aconteceu hoje.