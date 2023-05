Prova de aferição pede a crianças para imitarem minhoca e sapo cego

Professores criticam questões colocadas a alunos do 2º ano e apelam aos pais para boicotarem provas.

A prova de aferição de Expressão Artística do 2º ano, realizada esta quinta-feira, pedia aos alunos de 7/8 anos para imitarem o movimento e o som de uma minhoca e de um sapo cego. "Face a isto, rimos ou choramos?", questionava uma professora num grupo das redes sociais.



"A insanidade destas provas em todo o seu apogeu", escreveu também uma docente, enquanto outros professores apelavam aos pais para boicotarem as provas. Muitos docentes consideram ainda que as questões da prova não se adequam aos conteúdos que os alunos aprendem, enquanto outros brincaram com a situação: "os sapos cegos emitem sons diferentes?", questionou-se. Outro exercício consistía em criar uma escultura em pé com uma folha de papel. "Houve quem chorasse e quase desistisse", contou uma professora.

Já Carla Carvalho, docente do 1º ciclo em Lisboa, discorda das críticas e, em declarações ao CM, considerou a prova "interessante", embora "muito extensa" para o tempo disponível (uma hora e meia para a parte de expressão dramática e musical e 45 minutos para expressão plástica). Esta docente afirma contestar sobretudo a obrigatoriedade de os alunos do 2º ano fazerem em computador as provas de Matemática, Português e Estudo do Meio, que estão marcadas para junho.

A partir desta sexta-feira e até dia 11, decorre a greve do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) a estas provas, não tendo havido marcação de serviços mínimos por parte do Colégio Arbitral. A greve não abrange trabalhadores não docentes, segundo esclareceu ontem o STOP.