Homem filmado a andar de cadeira de rodas numa estrada nacional em Vila do Conde

Um homem foi filmado a circular numa cadeira de rodas na Estrada Nacional 13 em Vila do Conde.De acordo com fonte oficial da GNR, o homem tem um motor, fornecido pela Segurança Social daquela localidade, que encaixa na cadeira.O homem não tem outro método de deslocação e, portanto, de acordo com a mesma fonte, é quase como um velocípede, não cometendo nenhuma infração. No entanto, se a deslocação fosse numa autoestrada já estaria a cometer uma contraordenação.