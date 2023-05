Líder do grupo Wagner anuncia retirada das tropas da cidade ucraniana de Bakhmut na próxima quarta-feira

Segundo Yevgeny Prigozhin, a falta de munições é o motivo da retirada.

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou esta sexta-feira que as tropas deixarão a cidade ucraniana de Bakhmut a 10 de maio, próxima quarta-feira."Declaro em nome dos combatentes Wagner, em nome do comando Wagner, que a 10 de Maio de 2023, somos obrigados a transferir posições na povoação de Bakhmut para unidades do ministério da defesa e a retirar os restos de Wagner para campos logísticos", disse Prigozhin num comunicado, citado pela agência Reuters.Segundo Prigozhin, a falta de munições é o motivo da retirada."Sem mais artilharia, estamos condenados a morrer sem sentido", frisou.O fundador do grupo militar russo tem-se manifestado sobre o agravamento do fosso com o Ministério da Defesa russo, no meio da crescente rivalidade entre os dois organismos no campo de batalha ucraniano.A batalha em Bakhmut tornou-se na mais longa e sangrenta da guerra da Ucrânia, com perdas significativas tanto para o lado ucraniano como para o russo.