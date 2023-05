Carla Castro abandona cargo de vice-presidente da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal

Deputada explicou que não se está a verificar um "efetivo exercício" do cargo, nomeadamente na participação na estratégia, comunicação e gestão.

Carla Castro, deputada da Iniciativa Liberal (IL), anunciou, esta sexta-feira, que vai abandonar o cargo de vice-presidente da bancada parlamentar do partido. O anúncio foi feito pela própria através do Twitter.



"Venho por este meio dar uma breve nota da minha resignação de Vice-Presidente de Bancada Parlamentar", escreveu a deputada na rede social.





"Entendo que os cargos devem ter efetivo exercício dos mesmos (neste caso participação na estratégia, comunicação e gestão) e não sendo o que está a acontecer, e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão".



A liberal referiu ainda que há promessas eleitorais para cumprir, como o crescimento do IL no espaço político português. "Contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todo os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal Mais Liberal. Seguimos a trabalhar".





Carla Castro explica que se recusa a desempenhar uma função que não corresponde à prática.Recorde-se que Carla Castro saiu derrotada aquando das eleições para o cargo de presidente do partido na VII Convenção Nacional. Rui Rocha foi eleito o novo presidente do partido e sucedeu a João Cotrim Figueiredo.