Autocarro atropela duas mulheres em Cascais

Alerta foi dado às 13h52.

Um autocarro atropelou duas mulheres, em Alapraia, Cascais. Uma das vítimas, de 73 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier. A outra, de 52 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Cascais. As vítimas estavam a atravessar a estrada fora da passadeira.



No local estiveram os Bombeiros do Estoril, o INEM e a PSP. O alerta foi dado às 13h32.