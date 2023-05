Putin prepara desfile militar em Moscovo após caso de 'drones' contra o Kremlin

Porta-voz do Kremlin também confirmou a presença de Putin no desfile na Praça Vermelha, onde o líder russo, como é tradição, fará um discurso.

O Presidente russo, Vladimir Putin, discutiu esta sexta-feira com o Conselho de Segurança questões relacionadas ao desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo em 09 de maio, após um alegado ataque com 'drones' contra o Kremlin.

"Questões relacionadas com a preparação das comemorações do Dia da Vitória [soviética contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial] foram discutidas", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Este ano, o tradicional desfile de 9 de maio acontecerá com medidas excecionais de segurança após um suposto ataque com 'drones' contra o Kremlin na quarta-feira, que a Rússia disse atingir Putin, responsabilizando as autoridades de Kiev e de Washington, que rapidamente negaram qualquer envolvimento.

A Presidência russa afirmou esta semana que a agenda das comemorações da vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945 permanecerá intacta apesar daquele caso, que foi descrito como um "atentado terrorista" por Moscovo.

Cerca de vinte cidades russas já cancelaram o desfile militar por motivos de segurança.

O porta-voz do Kremlin também confirmou a presença de Putin no desfile na Praça Vermelha, onde o líder russo, como é tradição, fará um discurso.

Ao mesmo tempo, o líder russo até agora não comentou o caso do ataque à sua residência oficial.

Esta questão, conforme anunciado por Peskov em conferência de imprensa, foi um dos tópicos de discussão na reunião desta sexta-feira do Conselho de Segurança da Rússia, cujos detalhes não foram conhecidos.

Diversos analistas ocidentais admitiram que o incidente, mostrado pelas televisões russas, terá sido organizado por Moscovo como um ato de propaganda.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede nos Estados Unidos, considerou como "extremamente improvável" que 'drones' pudessem atravessar os vários sistemas de defesa antiaérea instalados em Moscovo.

No início desta semana, as autoridades russas afirmaram que os serviços especiais estão a fazer tudo o necessário para garantir a segurança do desfile de 09 de maio.

A Praça Vermelha de Moscovo foi fechada em 27 de abril por um período de duas semanas devido aos preparativos para o desfile militar.

O desfile militar de 09 de maio, em homenagem à vitória do Exército Vermelho na Grande Guerra Patriótica, é a celebração oficial anual mais importante do país.

A única exceção foi 2020, quando foi adiado, pela primeira e única vez na história, devido à pandemia de covid-19.