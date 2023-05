Fiéis em festa cantam hino do Nápoles na Igreja de San Vitale

Equipa italiana volta a conquistar o título de campeão nacional ao fim de 33 anos.

Trinta e três anos depois, o Nápoles sagrou-se campeão de Itália. A cidade está eufórica. A festa já se adivinhava e não faltaram os incentivos à equipa. Foi o que aconteceu no último domingo, na missa dominical na igreja de San Vitale, a dez minutos do Estádio Diego Armando Maradona. O Nápoles jogava em casa e podia ser campeão. O padre Fabio De Luca terminou a missa dominical de uma forma original. Em vez do habitual "Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe" conduziu os fiéis numa versão empolgante de ‘Sarò com te" ("Estarei contigo"), o hino dos adeptos do Nápoles, de incentivo à equipa. O vídeo tornou-se viral. Foi apenas uma questão de tempo até o Nápoles se sagrar campeão.

Em Santa Maria dei Miracoli, o padre Valentino De Angelis colocou na semana passada uma versão grande do scudetto italiano, o símbolo da vitória no campeonato, acima da entrada da igreja, com o número 3 em destaque, numa alusão direta ao terceiro título do Napóles em 97 anos de história do clube. O desejo cumpriu-se. "O bairro está a preparar-se e a igreja não poderia deixar de adicionar um pouco de cor", disse o padre De Angelis.

A paixão pelo Nápoles é de tal forma intensa que, recentemente, o cardeal Crescenzio Sepe, que foi arcebispo de Nápoles de 2006 a 2020, disse não ver razões para que o popular treinador Luciano Spalletti, que levou o Nápoles ao terceiro título, não possa ser declarado santo algum dia.