Mais de dez agentes da PSP imobilizam homem agressivo que tentava roubar na Primark do Centro Comercial Colombo

A PSP viu-se obrigada a intervir na Primark do Centro Comercial Colombo depois de um homem ter tentado furtar artigos daquela loja, durante a noite do passado domingo. Circula um vídeo nas redes sociais em que se pode ver o momento em que vários agentes tentam imobilizar o suspeito, que estava sem camisa. Conforme oapurou junto de fonte policial, a PSP foi chamada após receber um alerta de um funcionário às 20h50. Um indivíduo foi visto a tentar sair da loja com várias peças, sem ter pagado pelas mesmas.Perante a situação, dois agentes interpelaram o suspeito e avisaram-no de que teria de os acompanhar ao Departamento Policial existente naquele centro comercial. O homem não reagiu bem à abordagem e não cooperou com os polícias. Adotou uma postura "agressiva, hostil e violenta" e foi necessária a intervenção de mais elementos da PSP.Os agentes da PSP tentaram por diversas vezes imobilizar o indivíduo para o algemar, sem sucesso. No vídeo amador captado e enviado à redação do, pôde ver-se mais de dez policias."Mostrou-se indispensável usar a força estritamente necessária para conter a situação e, posteriormente, solicitar apoio policial para o local para evitar a escalada do nível de força", explicou a PSP.não conseguiu esclarecer o motivo pelo qual o homem estava seminu na loja.Apesar do aparato, nenhum dos agentes envolvidos ficou ferido, refere a autoridade.