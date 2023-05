Representante ucraniano agride russo durante cimeira do Mar Negro na Turquia

Oleksandr Marikovski desferiu vários golpes na cabeça de um oficial russo depois da bandeira ucraniana ter sido arrancada das suas mãos.

Um representante ucraniano agrediu um representante russo esta quinta-feira durante uma reunião dos países do Mar Negro na capital da Turquia, depois da bandeira ucraniana lhe ter sido retirada das mãos.

Oleksandr Marikovski, membro do Parlamento ucraniano, desferiu vários golpes na cabeça de um oficial russo depois da bandeira ucraniana ter sido arrancada das suas mãos durante uma cimeira no edifício do Parlamento turco, noticiou a agência Associated Press (AP).

Num vídeo divulgado na página da rede social Facebook de Marikovski, este responsável ucraniano surge a agitar a bandeira atrás da delegada russa Ola Timofeeva, enquanto esta gravava um vídeo.