Portugueses queriam Marcelo mais duro com o Governo

Uma desilusão total. Este é o resultado da sondagem feita pela Intercampos para o CM/CMTV, realizada no próprio dia e no dia posterior à decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de não dissolver o Parlamento, em resposta à recusa de António Costa de demitir o ministro das Infraestruturas, João Galamba, envolvido na polémica exoneração de um seu adjunto a propósito de informações pedidas pela comissão parlamentar de inquérito à TAP. Segundo esta sondagem, os portugueses queriam uma reação mais dura do Presidente da República.Saiba mais no site do Correio da Manhã