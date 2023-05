Carro despista-se, capota e passa o separador central da A3 em Matosinhos

Acidente fez quatro feridos que foram transportados para o hospital.





Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as vítimas foram transportadas para o hospital. O acidente não levou ao corte do trânsito. No local decorrem trabalhos de limpeza da via. O acidente não levou ao corte do trânsito. No local decorrem trabalhos de limpeza da via.

Quatro pessoas ficaram feridas este sábado depois de um carro se despistar, capotar e passar o separador central da A3, em Matosinhos, no sentido norte-sul, Braga-Porto.De acordo com fonte do