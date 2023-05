Homem de 28 anos morto a tiro na Costa da Caparica

Um homem de 28 anos morreu, na madrugada deste sábado, após ser atingido a tiro, na avenida General Humberto Delgado, na Costa da Caparica.Os disparos foram feitos a partir de um carro em andamento. O homem encontrava-se com um grupo de amigos à porta de uma loja de conveniência.

As testemunhas dizem estar alcoolizadas no momento do crime e que, por isso, não conseguem descrever nem o autor dos disparos nem o carro.A vítima, atingida a tiro duas vezes, ainda foi transportada para o hospital mas não sobreviveu aos ferimentos. O alerta para o incidente foi dado cerca das 00h40.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.