Tesoureiro da Igreja arrenda edifício em Braga a mafioso italiano

O Caffe Italy, um dos dois restaurantes encerrados em Braga no âmbito da detenção do empresário italiano Domenico Georgi, suspeito de pertencer à máfia calabresa e acusado de branquear milhões de euros provenientes do tráfico de droga, pertence à Irmandade da Lapa, uma instituição da Arquidiocese de Braga.