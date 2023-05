Continuam as buscas pela cabeça do homem desmembrado no Cadaval. Suspeito já está em tribunal

Suspeito vai conhecer as medidas de coação este sábado.

A Polícia Judiciária está a realizar novas buscas no terreno, no Cadaval, depois de um corpo ter sido encontrado desmembrado e sem cabeça. Luís Lopes, o suspeito de ter cometido o crime, foi detido esta sexta-feira e já está em tribunal onde vai conhecer as medidas de coação.Ao que oapurou, os dois viviam juntos e a vítima terá negado envolver-se sexualmente com o agressor O tronco de Valdene Mendes foi encontrado num saco do lixo numa zona de mato no Cadaval por um popular na terça feira. No dia seguinte, foi descoberto outro saco com as pernas e as mãos . A cabeça da vítima permanece em parte incerta.