Marcelo destaca "carinho" da família real por Portugal e recusa voltar a falar de polémicas no Governo

Presidente da República deslocou-se até ao Reino Unido para assistir à coroação do Rei Carlos III.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou este sábado o carinho que a família real britânica tem por Portugal e rejeitou falar novamente na crise política que se vive em Portugal e das divergências com António Costa."Esta não é a fase de ser comentador", referiu o chefe de Estado."Penso eu que fui muitíssimo claro no que queria dizer", frisou o chefe de Estado referindo-se ao discurso que realizou na quinta-feira e onde lançou duras críticas à decisão do primeiro-ministro em manter João Galamba na pasta de ministro das Infraestruturas.O presidente da República deslocou-se esta sexta-feira até ao Reino Unido para assistir à coroação do Rei Carlos III, que aconteceu este sábado em Londres.