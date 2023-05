Ciclista português Iúri Leitão vence Volta à Grécia

Iuri Leitão acabou quatro das cinco etapas no top 3.

O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural) confirmou este sábado a vitória na geral da Volta à Grécia, ao ser segundo na quarta e última etapa da prova, atrás do polaco Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health).

Em nova chegada ao sprint, Leitão foi batido apenas por Aniolkowski, como já tinha acontecido na primeira etapa, cortando a meta, no final dos 133,5 quilómetros entre Costa Navarino e Olympia, com o tempo de 02:56.20 horas, diante do alemão Pirmin Eisenbarth (Bike Aid), que foi terceiro.

O ciclista de Viana do Castelo, de 24 anos, confirmou assim a vitória final na Volta a Grécia e o seu primeiro triunfo na geral de uma corrida por etapas.

"Estou muito contente por aquilo que conseguimos. Estes cinco dias foram de muita luta, mas demonstrámos que somos uma equipa muito forte e, sem a ajuda de todos, isto não teria sido possível", reconheceu o português, citado em comunicado da Caja Rural.

Leitão, que acabou quatro das cinco etapas no top 3 - foi oitavo no prólogo -, viu premiada a sua regularidade, deixando o segundo classificado, o neozelandês Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke), a seis segundos. Aniolkowski fechou o pódio, a nove segundos do português.

"Apesar do Aaron Gate ter bonificado no sprint intermédio, acreditámos que podíamos recuperar [o tempo perdido] no sprint final. [...] Quando arranquei, consegui tapar o buraco que havia e, embora não tenha conseguido ganhar a etapa, a geral é muito importante para mim e para a equipa", resumiu.

Vencedor também da terceira etapa da prova grega, o corredor luso da Caja Rural demonstrou esta semana estar num bom momento de forma, depois de, em 23 de abril, ter vencido, ao lado de Ivo Oliveira, a prova de Madison da Taça das Nações de pista que decorreu em Milton, no Canadá.