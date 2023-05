Motociclista morre em despiste em Viana do Castelo

Homem tinha cerca de 40 anos.

Um homem com cerca de 40 anos morreu esta tarde na sequência de um despiste de Mota na estrada nacional 305, em Mujães, Viana do Castelo.O acidente ocorreu pelas 16h40 e no socorro estão meios do INEM e da Cruz Vermelha que terão tentado manobras de reanimação durante cerca de 45 minutos, mas sem sucesso.A morte foi confirmada aopor fonte oficial da GNR de Viana do Castelo.