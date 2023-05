Mulher desaparecida durante 5 dias sobrevive a comer chupa-chupas e a beber vinho

Momento do resgate de Lillian foi filmado pelas autoridades que partilharam o vídeo.

Lillian, de 48 anos, foi encontrada ao fim de cinco dias perdida numa mata na cidade de Bright, em Victoria, na Austrália. A mulher sobreviveu a comer chupa-chupas e a beber vinho.Lillian foi dada como desaparecida a 30 de abril depois de ter saído de casa e não ter entrado em contacto com a família.Numa nota publicada pela polícia, Lillian estava a conduzir em direção à barragem de Dartmouth quando se deparou com uma rua sem saída. Ao tentar voltar para trás, o carro ficou preso na lama e como não tinha rede no telemóvel não conseguiu pedir ajuda."Lillian foi encontrada a cerca de 60 quilómetros da cidade mais próxima e, devido a problemas de saúde, não conseguiu caminhar para pedir ajuda, então ficou no carro", explicou o sargento Martin Torpey da polícia de Wodonga.Segundo Martin Torpey, Lillian usou "muito bom senso" para ficar no carro e assim ajudar a polícia a encontrá-la.A mulher planeava uma viagem curta e por isso só tinha consigo chupa-chupas, alguns lanches mas não tinha água. Tinha uma garrafa de vinho que tinha comprado para oferecer à mãe.O aquecimento do carro ajudou a manter-se quente e o momento do resgate foi registado em vídeo pela polícia."Depois de ter ficado perdida no mato durante cinco dias, ficou muito aliviada e agradecida por nos ver, tal como nós", avançou ainda Martin Torpey.