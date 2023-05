"Anjo da morte" filmado à porta de Abadia de Westminster durante coroação do rei Carlos III

Já há várias teorias em torno da imagem e há quem fale de Diana.

Um homem encapuzado foi visto a correr, com um objeto na mão que aparentava ser uma foice, no corredor da Abadia de Westminster, durante a coroação do rei Carllos III, este sábado.Segundo o Daily Mail, já foram criadas algumas teorias em torno da identidade do indivíduo. Alguns fãs da família real falam na possibilidade de se tratar do "anjo da morte" e há ainda quem remeta aquela presença suspeita à princesa Diana, primeira mulher do atual monarca do Reino Unido.O vídeo está a circular no Twitter e já tem mais de meio milhão de visualizações.O rei Carlos III foi coroado este sábado, aos 74 anos, na Abadia de Westminster. Foi o monarca que mais esperou para ascender ao trono. A cerimónia contou com mais de dois mil convidados e foi assistida por milhões de pessoas em todo o mundo.