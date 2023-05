Portugal entra hoje em dívida com o planeta

Segundo a associação ambientalista ZERO, já foram esgotados todos os recursos disponíveis para o resto do ano. O País passa a usar o "cartão de crédito ambiental".

No início do mês de maio, a sete meses do fim do ano, Portugal já esgotou todos os recursos naturais disponíveis para 2023. O País entrou este domingo, 7 de maio, em dívida com o planeta, e passa a "usar o cartão de crédito ambiental", avança a associação ZERO.

Os dados sobre a pegada ecológica recolhidos pela associação ambientalista, em parceria com a Global Footprint Network, dão conta que se cada pessoa vivesse como a média portuguesa, seriam necessários 2,9 planetas para sustentar a necessidade de recursos.

Situação vem a agravar-se com o passar dos anos

Segundo a ZERO, a situação é alarmante, uma vez que a situação se tem vindo a agravar com o passar dos anos. "Portugal é, já há muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas", pode ler-se no comunicado divulgado esta manhã.

O modelo de produção e consumo em Portugal, aliado ao estilo de vida muitas vezes despreocupado com os fatores ambientais, está na origem do desequilibro ecológico.