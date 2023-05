Camião arde na estrada que liga Barcelos a Braga

Trânsito esteve cortado durante as operações de combate ao fogo.

Um camião de transporte de mercadorias ardeu este domingo, por completo, na estrada nacional 103, que liga Barcelos a Braga. O incidente registou se pelas 12h42, em Adães, e não fez qualquer vítima.Os Bombeiros de Barcelinhos foram chamados para combater as chamas, mas a cabine do pesado de uma transportadora da zona de Lisboa, ficou calcinada. Ao que oapurou, o camião seguia sem carga.O trânsito esteve cortado durante as operações de combate ao fogo.