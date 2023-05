Bloguista polémico do Uganda morto a tiro por desconhecido

Isma Olaxes foi atacado por volta das 21h20 locais.

O polémico bloguista ugandês Ibrahim Tusubira, popularmente conhecido como Isma Olaxes, foi morto a tiro no sábado à noite por um atirador não identificado, confirmou este domingo a polícia ugandesa, citada pela EFE.

"É com profundo pesar que comunicamos a infeliz morte de Tusubira" na cidade de Kyanja, nos arredores da capital Campala, disse o porta-voz adjunto da Polícia Metropolitana de Campala numa declaração publicada no twitter ao fim do dia de sábado.

De acordo com Luke Owoyesigyire, o bloguista foi atacado por volta das 21h20 locais quando seguia no seu carro, acompanhado pelo seu motorista.