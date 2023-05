Sete pessoas morrem atropeladas por carro no Texas. Há 12 feridos

Condutor está a receber tratamento no hospital vigiado pela polícia.

Sete pessoas morreram que estavam paragem de autocarro, perto de um abrigo para migrantes e sem-abrigo, foram atropeladas por um carro, em Brownsville, no Texas, perto da fronteira com o México, este domingo. Também 12 pessoas ficaram feridas e tiveram de ser transportadas para o hospital com ferimentos graves e ligeiros, avançou a NBC News.Um dos feridos foi transportado por helicóptero para o Valley Baptist Medical Center, em Harlingen.O alerta foi dado às 08h30. O condutor está a receber tratamento no hospital, onde é vigiado pela polícia. Estão a ser feitos testes de droga e álcool ao automobilista.As causas do acidente ainda não são conhecidas. Mas, de acordo com a NBC News as autoridades acreditam ter sido um ato intencional.