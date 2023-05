Sporting soma mais três pontos em vitória por 4-0 frente ao Paços de Ferreira

Duelo teve lugar no Estádio Capital do Móvel.





Depois do auto-golo de Marafona ao início da partida, seguiu-se a vez de Nuno Santos, Trincão e Chermiti garantirem a vantagem alargada dos leões. O Sporting fica assim a quatro pontos do Sp. Braga.

O Sporting venceu este domingo o Paços de Ferreira por 4-0 no jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio Capital do Móvel.