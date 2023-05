Dois homens hospitalizados após agressão com um ferro em Barcelos

Agressor terá conseguido fugir após o ataque.

Dois homens, de 59 e 70 anos, tiveram que ser transportados ao Hospital, ao início da noite deste domingo, após terem sido agredidos, com socos e um ferro, em Palme, no concelho de Barcelos. Ao que o CM apurou, o agressor terá conseguido fugir após o ataque.

A agressão aconteceu na Rua do Sobreiro, na freguesia de Palme, cerca das 19h30, quando os dois homens se encontravam em casa.





O agressor, que terá uma desavença com uma das vítimas, deslocou-se à casa com o objetivo de o atacar. Usou um ferro, com o qual agrediu um dos homens na cabeça.Acabaram por se envolver em confronto físico, tendo o agressor conseguido fugir antes da chegada das equipas de socorro.

Os bombeiros de Barcelos e a equipa médica da VMER do Hospital de Barcelos foram ao local e acompanharam as duas vítimas ao Hospital da cidade, ambas com ferimentos ligeiros.