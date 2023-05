Três bombeiros retidos no rio Cávado em missão de salvamento a dois jovens

Bombeiros aguardam que o caudal do rio desça para poderem regressar à margem em segurança.

Três bombeiros estão retidos no rio Cávado depois de terem sido chamados a salvar dois jovens que ficaram presos numa pequena ilha junto à praia fluvial de Crespos, em Braga.Os jovens foram salvos e estão bem de saúde a ser observados no local por equipas médicas. Os bombeiros aguardam que o caudal do rio desça para poderem regressar à margem em segurança.A situação aconteceu durante um salvamento, as 21h00, de dois jovens que foram surpreendidos pela subida do caudal e ficaram presos na água. Os bombeiros de Amares foram para o local e rapidamente retiraram a primeira vítima.O segundo resgate acabou por se complicar, já que a subida da água limitou o acesso dos bombeiros que mobilizaram mais elementos. Uma das equipas acabou por ficar retida estando agora a aguardar a descida do caudal do rio para saírem segurança.No local estão 24 elementos dos bombeiros de Amares e Sapadores de Braga e do INEM.