Droga volta à Sé do Porto e vende-se ao postigo no coração da cidade

O medo voltou à Sé e algumas zonas até são vedadas ao turismo.

Foi assim durante muitos anos. As ruas estreitas do coração do Porto eram poiso de consumidores. Havia bancas para todos os gostos: vendia-se limão para cruzar com a heroína, seringas e colheres. Vendia-se a droga a céu aberto na Sé do Porto, mesmo ao lado dos Clérigos e paredes-meias com a principal igreja da cidade.Leia no Correio da Manhã.