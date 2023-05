Portugal destruiu 3,5 milhões de vacinas contra a Covid-19

Com fim da pandemia, a Comissão Europeia tenta renegociar contratos com as farmacêuticas.

A Comissão Europeia está a tentar renegociar os contratos feitos com as farmacêuticas para a entrega de vacinas contra a Covid-19, uma vez que a vacinação está a ser feita em valores muito inferiores aos registados no início da pandemia. Até ao final de 2022, Portugal deitou ao lixo 3,5 milhões de doses destas vacinas, avança o jornal Público.Segundo o Ministério da Saúde, Portugal tem uma das menores "taxas de inutilização a nível europeu", cerca de 8,5%. Entre 2020 e 2022 foram entregues ao nosso País 40 milhões de doses de vacinas (das 61,7 milhões encomendadas até 2023), sendo que apenas 28,5 milhões foram utilizadas para vacinar a população portuguesa. Cerca de 8,1 milhões de vacinas foram doadas e 2,6 milhões acabaram por ser revendidas.Ao Público, o Ministério da Saúde revela que a Comissão Europeia está a renegociar para que a compra de vacinas se ajuste às "atuais circunstâncias epidemiológicas be estratégias de vacinação de cada Estado-membro", uma vez que a taxa de vacinação com a segunda dose de reforço ficou muito abaixo das registadas anteriormente em Portugal. Na faixa etária dos maiores de 80 anos, apenas 79% receberam a segunda dose de reforço, contra os 97% do primeiro reforço. O mesmo aconteceu na faixa etária dos 50-59 anos visto que apenas 49% recebeu o segundo reforço, contra 87% do primeiro.