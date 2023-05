Candidaturas para acesso ao ensino superior começam a 24 de julho

Resultados da primeira fase serão conhecidos a 27 de agosto.

O Despacho que aprova o calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior foi, esta segunda-feira, publicado em Diário da República De acordo com o despacho publicado, a 1.ª fase de candidaturas ao ensino superior para o ano letivo de 2023/2024 começa a 24 de julho e termina a 7 de agosto. Os resultados serão conhecidos a 26 de agosto através deA 2.ª fase de candidaturas terá início a 28 de agosto e termina a 5 de setembro. Os resultados serão conhecidos a 17 de setembro.A terceira e última fase de candidaturas começa a 22 de setembro e termina a 25 do mesmo mês, sendo conhecidos os resultados no dia 29 "por via eletrónica, às instituições de ensino superior" e no dia 30 serão informados os alunos.