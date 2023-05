"Não sei para onde vou": Famílias em desespero com ordem de despejo de bairro do Casal do Gil em Lisboa

Várias famílias estão em risco de ficar desalojadas perante a falta de soluções.

Vários moradores do bairro do Casal do Gil, na Ajuda, em Lisboa, estão desesperados com a falta de alternativa perante a ordem de despejo que receberam para saírem das habitações em que viveram toda a vida. O dono quer vender a propriedade e as famílias têm apenas um mês para arranjar uma solução.Luísa é uma das moradoras do bairro há 26 anos e é com aflição que vê o futuro. "Não sei ainda para onde vou", lamenta. Segundo conta ao, "há cinco anos" que a luta dura e a resposta nunca chegou."Estamos mal, sem saber para onde ir", refere. A moradora conta que tem passado as últimas "sem dormir e com um aperto no coração".Questionada sobre as soluções para o caso, Luísa adianta que a Câmara Municipal de Lisboa "diz que há uma luz ao fundo do túnel", mas que até agora nada foi feito.