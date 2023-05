Grupo de portugueses inicia rixa que acaba com cinco agentes feridos e 10 detidos em Palma de Maiorca

Cerca de 50 pessoas estiveram envolvidas nos confrontos.

Cinco agentes da polícia ficaram feridos e 10 pessoas foram detidas depois de uma rixa na madrugada desta segunda-feira em Magaluf, na ilha de Palma de Maiorca, em Espanha. Cerca de 50 pessoas estiveram envolvidas, incluindo jovens portugueses.Dois dos detidos eram mulheres, uma espanhola e uma argentina. Uma delas tentou agredir um agente e a outra danificou um carro da polícia local.De acordo com o Daily Mail, as autoridades locais disseram que a operação policial para restabelecer a ordem durou cerca de uma hora e que os agentes tiveram de fechar a rua onde ocorreu a violência.Um primeiro relatório local apontava para que o incidente tivesse sido provocado por uma luta entre um grupo de jovens norte-africanos e espanhóis, mas a guarda civil analisou as câmaras de vigilância e identificou um grupo de cidadãos portugueses como o grupo que iniciou a rixa.O incidente ocorreu por volta das 3h00 da madrugada na rua S'Olivera Street, em Magaluf.Segundo o EuroWeekly, várias testemunhas gravaram a luta com os telemóveis e colocaram o vídeo nas redes sociais. As imagens mostram como os envolvidos passaram de insultos e ameaças a socos e pontapés. Alguns chegaram a atirar contentores aos rivais.Trabalhadores de estabelecimentos próximos tentaram colocar fim à situação, mas não conseguiram.