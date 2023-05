Detidos sete suspeitos de tráfico de droga em bairro social de Braga

Na operação estiveram envolvidos 130 operacionais.

Mais de três dezenas de agentes da PSP cercaram, na tarde desta segunda-feira, o bairro de Santa Tecla, em Braga, numa mega operação de combate ao tráfico de droga.Trata-se de um bairro de habitação social, propriedade da Câmara de Braga, considerado o local de abastecimento de estupefacientes da cidade.Na operação, a PSP deteve quatro homens e três mulheres, todos suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.Nesta operação, a PSP, munida d e 15 mandados de busca domiciliária e oito mandados de detenção, contou com o apoio de elementos do comando da PSP do Porto…nomeadamente da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.A operação decorreu ao longo de três horas, entre as 16h00 e as 19h00 e, para além dos sete detidos, a PSP apreendeu vários quilos de droga, naquela que terá sido uma das maiores operações de sempre no bairro de Santa Tecla.A PSP assegura que esta operação causou um rude golpe no tráfico de droga na cidade de Braga.