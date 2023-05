Grupo Wagner diz que combates intensos prosseguem em Bakhmut

Tropas de Prigojin estão a receber mais munições.

O líder do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, disse esta segunda-feira que prosseguem combates intensos em Bakhmut, no leste da Ucrânia, indicando que as suas tropas estão a receber mais munições, após ter ameaçado retirar-se desta frente.

Prigojin, em conflito aberto há meses com a hierarquia militar russa, ameaçou na sexta-feira retirar os seus combatentes desta cidade ucraniana, que as forças russas atacam desde agosto passado, se não recebesse mais munições da parte do Exército.

No domingo, anunciou que já tinha recebido a promessa de que seus homens seriam abastecidos.