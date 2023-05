Frederico Varandas vai ser pai pela segunda vez

Santiago, o primeiro filho do casal, nasceu a 4 de dezembro de 2019.

A família sportinguista vai crescer em breve. Katarina Larsson e Frederico Varandas estão à espera do segundo filho e, tal como se pode ver na fotografia ao lado, a ex-triatleta sueca está já numa fase bastante adiantada da gravidez.Saiba mais no site do Correio da Manhã