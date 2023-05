Ministro da Educação diz que diploma promulgado por Marcelo reduz 50% na precariedade na profissão de professor

Diploma vai permitir "fixar os professores em escolas concetas" em vez de regiões e "tornar a carreira mais atrativa", revelou João Costa.

O ministro da educação, João Costa, referiu esta terça-feira que o diploma do Governo sobre recrutamento de pessoal docente, promulgado pelo presidente da República, vai corresponder a uma "redução de 50% na precariedade da profissão".De acordo com João costa, este novo diploma também vai permitir "fixar os professores em escolas concetas" em vez de regiões, dando mais estabilidade às escolas e aos docentes. O ministro da educação anunciou que a partir de 2024 vão ser abertas 20 mil vagas para fixar professores em estabelecimentos de ensino para este efeito.Para João Costa, esta nova legislação "para além de cumprir dois aspetos fundamentais do Governo" é também "um passo importante para tornar a carreira mais atrativa".