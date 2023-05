Defesa de Morais Pires diz que administração tinha "preocupação permanente" com lesados do BES

Declarações foram feitas nas alegações finais do debate instrutório do processo BES/GES.

A defesa do ex-administrador Amílcar Morais Pires assegurou esta terça-feira nas alegações finais do debate instrutório do processo BES/GES que a situação dos clientes lesados do Banco Espírito Santo (BES) foi "uma preocupação permanente para a administração".

"Percebemos perfeitamente a situação dos lesados do BES. Foi uma preocupação permanente da administração do BES acudir a essas pessoas, por um dever ético e legal, mas também pelo seu próprio interesse e interesse do banco -- o chamado dano reputacional", disse o advogado Raul Soares da Veiga, no quinto dia de debate instrutório no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

O mandatário do antigo administrador do BES sublinhou que a acusação do Ministério Público (MP) ao seu constituinte é "extraordinariamente injusta e ilegal", argumentando com o percurso de Morais Pires no banco, no qual entrou quando este estava ainda nacionalizado e "subiu a pulso", ao chegar à administração ao fim de 28 anos.