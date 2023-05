Morreu a cantora brasileira Rita Lee

Rita Lee, estrela do rock brasileiro, morre aos 75 anos, informa a família em comunicado. A cantora brasileira foi diagnosticada com cancro de pulmão em 2021 e estava a fazer tratamentos contra a doença.

Rita Lee, estrela do rock brasileiro, morre aos 75 anos, informa a família em comunicado. A cantora brasileira foi diagnosticada com cancro de pulmão em 2021 e estava a fazer tratamentos contra a doença."Comunicamos o falecimento de Rita Lee, na sua residência, em São Paulo, no final da noite de segunda-feira, cercada de todo o amor da sua família, como sempre desejou", escreveu a família em comunicado.Em atualização