"Não há absolutamente nada": Pai de Messi desmente acordo do filho com clube saudita

Jorge Messi defende que o jogador do PSG só vai discutir o futuro depois do fim da temporada.

Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi, desmente que o filho já tenha acordado com qualquer clube o contrato do próximo ano. "Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A verdade é uma e podemos assegurar que não há nada confirmado com ninguém. Nem verbal, nem assinado", disse esta terça-feira num comunicado publicado no Instagram.O agente do campeão mundial argentino reagiu às notícias desta terça-feira, que dão conta de um acordo de Messi com uma equipa da Arábia Saudita . Jorge Messi insiste que a decisão só será tomada depois do término do contrato do filho com o Paris Saint-Germain."A decisão nunca será tomada antes que o Lionel [Messi] termine a temporada com o PSG. Depois de terminada a época será o momento de analisar e ver o que há para tomar uma decisão", refere Jorge em comunicado.Esta temporada, Lionel Messi leva 37 jogos pelos parisienses, nos quais marcou 20 golos e somou 19 assistências.O argentino, que este ano se sagrou campeão do mundo, chegou ao PSG na temporada passada, quando conquistou uma liga e uma SuperTaça.Este ano, depois de os franceses falharem novamente a missão de conquistar a Liga dos Campeões, Messi tem sido criticado pelos adeptos.As criticas subiram de tom depois de, na semana passada, o astro argentino ter viajado, sem autorização do clube, para a Arábia Saudita. Os parisienses suspenderam Messi , que se viu obrigado a pedir desculpa ao clube