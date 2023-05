Juiz anuncia decisão do caso BES a 14 de julho

Ministério Público defendeu, em tribunal, a ida de todos os arguidos a julgamento.

O juiz Pedro Correia marcou esta terça-feira a leitura da decisão instrutória do megaprocesso BES/GES para 14 de julho.Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, é o principal arguido do processo, acusado de 65 crimes.O Ministério Público defendeu, em tribunal, a ida de todos os arguidos a julgamento.