"Estou sem chão, arrasado, devastado": Filho de Rita Lee reage à morte da mãe nas redes sociais

Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão à frente do seu tempo", começa por escrever o filho da artista.João Lee lembra a mãe como a sua grande heroína e garante que tinha uma admiração infinita. "Que honra e privilégio ser seu filho".

"O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz", afirma."Estou sem chão, arrasado, devastado", acrescenta.A estrela do rock brasileiro, Rita Lee, morreu aos 75 anos. Foi diagnosticada com cancro de pulmão em 2021 e estava a fazer tratamentos contra a doença.O velório da cantora vai ser aberto ao público e decorrerá no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, esta quarta-feira.