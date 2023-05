Jornalista da France Presse morto com 'rocket' no leste da Ucrânia

Ataque ocorreu cerca das 16h30 nas proximidades de Chassiv Iar, uma cidade ucraniana perto de Bakhmut.

O coordenador de vídeo da France Presse (AFP) na Ucrânia, Arman Soldin, foi morto na tarde desta terça-feira num ataque com um 'rocket' Grad no leste da Ucrânia, segundo os jornalistas da agência noticiosa que o acompanhavam.

O ataque ocorreu cerca das 16h30, horário local (14h30 em Lisboa), nas proximidades de Chassiv Iar, uma cidade ucraniana perto de Bakhmut, principal palco de batalha entre as forças russas e ucranianas desde o ano passado.





"Foi com grande pesar que tomámos conhecimento da morte do repórter de imagem da AFP, Arman Soldin, ocorrida hoje no leste da Ucrânia. Todos os nossos pensamentos vão para a sua família e entes queridos", refere a AFP no Twitter.